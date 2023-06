¡Otra vez!

No, qué va. Siguen escogiendo unos vestidos nada favorables para “La Chichi de Papa”. ¿Qué les pasa? Parecía una “Bola disco”, con ese vestido brillante. Creo que pueden hacer una mejor elección. Elvia es muy guapa, solo que para “Versus” no la han sabido vestir, agarran lo primero que encuentran. Por favor, hagan un esfuerzo, no creo que sea complicado, creo que es pereza.

Un buen momento

De verdad que Eddy Vásquez hizo pasar un buen rato a los asistentes de “Versus” cuando cantó, aunque creo que es mejor que se quede de presentador y locutor, porque como cantante no tiene futuro. Lo importante, repito, es que la gente pasó un momento agradable, aunque su voz no es la mejor. Él tiene carisma e hizo una entrada espectacular a la tarima.



No sé

No soy de las que anda criticando el cuerpo de los demás, porque no sabemos las batallas a las que se están enfrentando la gente para perder peso. Sin embargo, tengo que resaltar que los asesores de vestuario de Joselyne Ramirez, deben ser más cuidadosos, el atuendo que usó la “mijita” esta semana no le favorecía en nada. ¡No sean así! Seleccionen algo acorde a ella.