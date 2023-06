¿Ahora sí?

Esperemos que ahora sí “El Peluche” haga su “gran concierto” en el Rommel Fernández, porque desde hace meses viene anunciado el espectáculo y nada, se ha quedado solo en palabras. Comprendo que la organización de un evento de esa magnitud debe tomar mucho tiempo, sin embargo, ya es hora de que dé la fecha y no tenga a sus fanes en ascuas.

Bueno...

La gente sí es envidiosa. Alexa Chacón mostró a su novio en redes y dijo lo feliz de estar con él, algo así como su complemento perfecto y en cuestión de minutos le tiraron “hate”. No seamos así, me alegra que haya encontrado el amor. Pero, en lo que sí estoy de acuerdo es que ella es un tanto ridícula y la verdad sus “outfits” no son para sorprenderse. ¿Sabe o no?

No sé

La idea de un remix entre Jhonathan Chávez y Dubosky no es mala, pero me pone a pensar en que el típico se va como transformando. Aunque la innovación no es mala, pero tendría que escucharla, porque tengo mis dudas. Aclaro, no es que dude del talento de ambos, sino de ese “junte”, cómo quedará esa canción. Amanecerá y veremos en qué queda todo.