Delicado...

Una vez más Elena Llorach salió al pasó para hacer docencia en relación a una foto de estudio de una joven para su graduación y que al parecer le gusta el folclore, algo que la llevó a usar parte de la pollera junto a la toga y el birrete. ¡Ay Dios mío! Más de un panameño se indignó y pidieron la opinión de Llorach, quien de inmediato hizo docencia sobre el tema. ¡Muy bien!

¡Santo!

Las cosas siempre pasan por algo. Me dio cosita ver el video donde Mónica Nieto recuerda el asunto de la canción “Tu nombre en mi cuaderno”. ¡Se la arrebataron! Eso no se hace, a la pobre le dio depresión y todo. Bueno, pero como ella dice fue una especie de alerta. De seguro vendrán nuevas y mejores oportunidades. ¡Usted es muy talentosa!

Tontería

La gente se pasa, si Abdiel Núñez y Manuel de Jesús ábrego tuvieron que parar el baile en Chepo a las 2:00 a.m., no fue porque ellos quisieron, sino que hay un decreto que así lo estipulaba. No sean necios. Dejen de atacar a los músicos, porque ellos hicieron su trabajo hasta la hora que se les tenía permitido, lo demás se escapaba de sus manos.