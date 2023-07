Cierto...

Oye, pero de verdad que Anyuri se pasa con algunos de sus vestuarios, creo que con la mayoría de sus “outfits”. No sé por qué tiene que andar enseñando tanto, “mijita” no hay necesidad de eso. También se ve muy guapa cuando usa más ropa. Sí, ya sé que muchos dirán que es problema de ella, pero al generar un debate en redes me atrevo a opinar al respecto.



Descanse

No creo que Nenito Vargas esté obligando a su vocalista, Eira González a cantar estando en un embarazo avanzado, más bien creo que es deseo de la artista. Pero, puede ser peligroso para ella y para el bebé. Sí, se ve que la “mijita” está agotada y no es para menos con ese trajín. Esperemos que vaya a descansar y que todo le salga bien con la llegada de su nuevo bebé.

Escándalo...

Todo un revuelo causó Miguel Melfi tras publicar una foto donde mostraba una imagen de un ultrasonido. La gente se alborotó creyendo que el cantante iba a ser papá. ¡Santo Dios, así es que se forman los bochinches! Es que ni leyeron el mensaje que acompañaba aquella foto. ¡Bárbaros! De una vez pensaron que era que el artista iba a ser papá. ¡Habladores!