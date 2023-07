Más bien

Me alegra mucho que Pedro González, “El Dr. Pollo”, esté progresando en Estados Unidos. Según ha contado a través de las redes sociales, no ha sido fácil. De hecho, ha tenido que trabajar hasta de barrer las calles, pero lo importante es que a él no le avergüenza. Ahora hasta carro tiene y se llevó a su novia que se había quedado en Panamá. ¡Qué bueno!

Ahora el inocente...

¡Santo! El tema de Joseline Pinto con su ex Cristian Omar es algo muy serio. Ahora sale el “mijito” diciendo que solo se ha escuchado una parte de esta historia, insinuando que él es inocente de todas las acusaciones de la presentadora de televisión. ¡Qué descaro! Pero, bueno, espero que todo salga a luz y que Joseline pueda vivir tranquila, sin miedo.



Felicidades

Oye, aunque algunos digan que es una tontería, para Kathy Phillips representa algo muy importante el hecho de que Lennox le mandará un video diciéndole que ha sido su fan. Aunque algunos se los come la envidia, dejen a la “mijita” ser. No andan buscándole “la quinta pata al gato” para criticar. Creo que hay que estar orgulloso del impacto internacional de una panameña.