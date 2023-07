En su dinero…

Han hecho un alboroto porque Mariano Rivera invertirá en República Dominicana y no en Panamá. Y es una suma grande. Sin embargo, considero que es su asunto y su dinero, él puede hacer con su plata lo que se le dé la gana. Claro, comprendo la molestia de algunos porque al ser panameño piensan que debió invertir en este país. Yo solo deseo que le vaya bien en ese negocio.

¿Y?

Bueno, si Gaby Garrido tiene una nueva pareja o no, creo que no es algo de asombrarse. Ella tiene derecho, no se va a quedar para “vestir Santos”, pensando en el ex por siempre. Sí, entiendo que muchos dicen que si tiene a alguien es como muy pronto, pero si cupido volvió a tocar su puerta que le aproveche, además, es su vida. Tal vez solo es un “tinieblo” más. Veremos…

Felicidades

Pablo Brunstein, esposo de Carolina Castillo, está que salta de un pie y no es para menos, pues el argentino ya es oficialmente panameño. Sí, ya tiene la nacionalidad istmeña, me alegra por él, aunque haya algunos tirándole “hate”, dejen vivir. Además, no es como otros foráneos que destilan veneno contra el país que los ha acogido. Más amor, menos odio.