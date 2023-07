Felicidades

Más bien que "El Boza" haya tomado consejo de algunos de sus seguidores en relación a que tenía que cuidar su peso, pues se notaba que estaba subiendo unas libritas. Ellos están pendientes de su salud. Ahora el "mijito" ha mostrado que estaba trabajando fuerte en ese tema. ¡Eso, muy bien, va por buen camino! Usted siga brillando en las tarimas.

Muy bien

Un aplauso de pie para Diego De Obaldía que se atrevió a contar que ha ido a terapia por su salud mental. Hay que normalizar que no tiene nada de malo ir a un especialista en esta rama. Es bueno que él lo haya contado, tal vez esta acción pueda impulsar a otros para que también busquen ayuda. En estas situaciones es bueno hablar con amigos y familiares, dijo De Obaldía.

¡Santo!

¿Cómo así? ¿Jimpín se fue a su casa? ¡Sí, así es! No lo puedo creer aún. Luego de la denuncia de su ex por violencia, el juez de Garantías le otorgó al “mijito” la medida cautelar de reporte periódico y el impedimento de salida del país. ¡Madre Santa! ¡Así anda mi Panamá! Espero, se quede tranquilo y no atente nuevamente contra la modelo. ¡Qué tristeza da la justicia!