Belleza

Sé que no es la primera mujer que se embaraza, pero, me encanta ver a Margarita Henríquez en la dulce espera. Algunos dirán que lo tenía bien guardado, pero es problema de ella y su esposo, ellos lo podían decir cuando se les diera la gana. Margarita se ve radiante y muy feliz, no es para menos, es un acontecimiento importante en la vida de toda mujer. ¡Felicidades a ambos!



Me da miedo

Oye, Sandra Sandoval toma un montón de pastillas. Sí, ella dice que son vitaminas, pero creo que todo en exceso es malo. ¡Santo Dios! “mijita” ande con cuidado con esas pastillas, solo de ver que son más de una decena al día me dio cosa. Bueno, imagino que ella tiene la asesoría de un profesional de la salud, pero de todas maneras cuidado.



Superen eso...

A la gente le gusta andar molestando a Lucho Pérez. Ahora que Margarita Henríquez anunció que está embarazada le han hecho comentarios al cantante. Oye, dejen de molestar. Ya ellos superaron eso y hay gente aún que sufre calentura ajena. No me parece adecuado que aún los anden relacionando, aunque sea a través de comentarios malintencionados.