Fuerte

¡Ay no! “La Polla” está otra vez entre adeptos y detractores por aquel video. Pero, la verdad es que a mí también me pareció vulgar. ¿Qué le pasó a Assilem? Quedé, como muchos, con la boca abierta y no precisamente porque era un super video, sino por lo pasado que está. Además, la letra de la canción muy explícita. Piense bien antes de volver hacer una cosa como esta.

¡Santo!

Gustavo “Tavo” Flores va de nuevo a correr como representante en Cerro Silvestre. ¡Mira tú! Aunque vi por ahí que a este pueblo no le ha hecho mucha gracia esta noticia. ¿Por qué será? El tipiquero parece que no hizo una buena gestión. ¡Santo! Lo cierto es que ya él está listo para la próxima contienda política. ¿Será que gana otra vez? No lo creo.

Más bien

Me alegra saber que dos artistas panameños compartirán tarima fuera de las fronteras istmeñas. Joey Montana y “Boza” ofrecerán varios espectáculos en varias ciudades de Estado Unidos, esto como parte de la gira de “Boza”. Pero Montana también tendrá sus propios “shows”. Lo importante aquí es que estos artistas están dejando el nombre de Panamá en alto.