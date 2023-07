Enredos…

No creo esa versión que dio Liza Hernández y Joako luego del incidente del fin de semana. Esperemos que más adelante no se convierta en una polémica más grande dentro de la pareja. Ojalá sea verdad que él solo defendía a “La Doradita”. Pero, reitero, lo dudo. Y así como estoy yo, hay decenas de personas que piensan lo mismo. Amanecerá y veremos qué sucede.

Suerte

“Sech” ha dicho que está en rehabilitación, aún se desconoce cuál es su problema de salud, pero esperemos que pueda superarlo. Algunos llegaron a pensar que era una estrategia de “marketing”, pero al parecer es serio el asunto. Lo importante es que ya se está atendiendo para contrarrestar lo que le aqueja. Y, ha sido una buena elección, primero es la salud.

No sé

¿Será que el asesor de imagen de El Reto de Trovadores 2023, les ha puesto a las participantes que deben usar esos pantalones negros, que no a todas les favorece. Sería bueno que fuera un vestuario variado. No es que se vean feas, sino que a algunas no les va cierto tipo de ropa, a veces les ponen unas blusas que son como para Halloween. ¡No sean así!