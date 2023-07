Buen mensaje…

Con todo el “hype” que hay por el estreno de “Barbie”, me parece muy atinada la reflexión que hizo la “Gallina Fina”. En pocas palabras, ser lo que quieras ser, sea como seas eres perfecta y lo más importante es no criticar a los demás y hacer sentir bien al prójimo. Me quedo con la frase de la tipiquera: “La belleza es lo que llevamos en el corazón”.

¡Éxito!

Felicito a Ulbado Davis por la iniciativa de promover el pensamiento crítico y creativo de los niños y jóvenes a través de murales de grafiti, considero que todo lo que vaya encaminado a beneficiar a este segmento de la población y aportar al crecimiento a nivel educativo es bien recibido. Le deseo mucho éxito y que más personas se inspiren a hacer más iniciativas.

¡Qué pereza!

Supuestamente el “Maleante caro” no es el que maneja sus redes sociales, sin embargo, no entiendo cuál es la necesidad de estar ventilando los detalles de su nueva relación, aquí la que queda mal parada es la chica, ya que por los antecedentes del “mijito” algunos no comprenden cómo es que está con él. “Nadie escarmienta en cabeza ajena”, solo digo.