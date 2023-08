¡Ataja!

Karina Castro, la voz femenina de “La Estrellas del Ritmo”, no anda con cuento y puso en su sitio a dos que tres que solo van a los bailes a estar de vidajenos en lugar de disfrutar del evento. ¡La apoyo! Eso de ir a los toques solo para luego estar criticando a los músicos por cosas que no tiene nada que ver con su desempeño no está en nada, a esos eventos se va es a bailar.

La van a dejar…

Se le prendió el rancho a Sandra Sandoval por publicar un video de Miah Catalina en su perfil de Instagram, hasta la amenazaron con dejar de seguirla. ¿Qué tal? La “Gallina Fina” puede publicar lo que le dé la gana y los demás que “soporten”. Lo que si no voy a negar es que las personas son muy ingeniosas con sus comentarios y hasta la tipiquera se los gozó.

¡Felicidades!

Quiero aprovechar para felicitar a Erika Ender y a todo su equipo por el excelente trabajo que han estado haciendo con TalenPro, pronto celebrarán la final de la edición 2023 y no puedo esperar a ver el espectáculo que tienen preparado los participantes, tiene mucho talento y dispuesto a crear obrar con impacto social, uno de los objetivos de concurso.