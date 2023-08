Muy bien

Bettina tiene toda la razón cuando dice que los hijos crecen muy rápido. ¡Toda la verdad! Es como un abrir y cerrar de ojos, pero es la ley de la vida. Todos los padres van a pasar por esto. Solo hay que disfrutar a los pequeños. Darle buenos ejemplos y guiarlos por el buen camino, porque hoy día la maldad anda sin control, la encuentras en todos los rincones. ¡Buena reflexión "mijita"!

¡Ay no!

La gente si es metida. No puedo creer que anden pensando si es cierto o no que el diputado Juan Diego Vásquez tiene una nueva pareja sentimental. No creo que sea algo que le importe a nadie. Es problema del político. Siempre quieren andar buscándole la “quinta pata al gato”. No sean así. Además, si el “mijito” tiene una nueva novia, en qué afecta a los demás, creo que en nada. Así que no agarren lucha.

¡Cuidado!

Katita Ortiz tiene un cuerpo envidiable para muchas. De esto no tengo duda, sin embargo, sigo pensando en que no hay necesidad de andar mostrando tanto en las redes sociales, porque a veces esto se presta para malos entendidos y palabras ofensivas, entonces aquellas que muestran están bravas. Por esta razón digo, que es mejor usar más ropa a la hora de publicar fotos.