Mire usted

¡Javier Maitín es toda una sensación! Se ha dado a conocer como el "Alejandro Torres Chiviao". ¡Santo Dios! Bueno, el "mijito" tiene un leve parecido a Torres, pero no es como su doble, al decir eso ya están exagerando. No son idénticos, como dicen unos por ahí. Pero, veremos a un nuevo "influencer", pues ya se dio a conocer y sigue haciendo su nombre en redes.

Bien valiente

Definitivamente que Sheldry Sáez es valiente, pues yo jamás me atrevería a tocar una mantarraya. ¡Horror, como decía una periodista! Creo también que la modelo y empresaria no debe estar dando esos malos ejemplos a sus seguidores, pues hay gente que solo necesita un empujón para hacer lo que no debe. Esa imagen que publicó está fuera de lugar. No lo haga más.

¡Ay no!

Anyuri está metida en tremendo lío junto con "Boza". La gente le ha dicho de todo luego de las declaraciones de Erika, la "mijita" que recibió un balazo en el glúteo en la casa del cantante. Al parecer "La Cuchita" decepcionó a más de uno tras conocerse que no ha seguido ayudando a Erika. Eso no es de “amigos”. Oiga, dé la cara, diga algo aunque sea.