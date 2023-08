Escándalo...

Hay gente molesta por la coreografía que anda haciendo Jhonathan Chávez en sus eventos, dicen que está cambiando la forma de bailar típico. Sí, es diferente, pero el que sabe bailar típico debe estar consciente que es solo una coreografía, no es que van a andar por toda la pista de baila con ese “remeneo”. Como es algo nuevo a algunos les causa “ronchas”.

¡Ay no!

Tatiana Vélez por qué le gusta andar taquillando, pero lo malo es que lo hace a través de escándalos y eso afecta su vida.No sé por qué no sale un buen samaritano que la ayude y la guíe por el camino correcto. Me da tristeza ver que cada día es un escándalo nuevo. Ella debe cambiar, pues tiene a su bebé que va a crecer y necesita de buenos ejemplos.

Bien

Aunque no es la gran cosa, sí es una iniciativa divertida la de “Sech”, la de regalar a sus simpatizantes suéteres en cada uno de sus estrenos. Es una dinámica sana, podrán participar todos sus seguidores y de esta manera van a estar más pendientes de lo que hace su artista para ganarse el “souvenir”. “El Peluche” sigue trabajando en su música, eso está bien, no baje la guardia.