La Columna de Doña Perla

Dejen a la ‘mijita’

Gracie Bon ha sido blanco de ataques luego de que el cantante Drake le dedicara unas líneas en su nueva canción. Le han dicho de todo. ¡No sean así! Esos criticones son unos envidiosos, su nombre jamás saldrá en la letra de una canción de un famoso. Si ella gana dinero enseñando su cuerpo, creo que es su problema y no es la única que lo hace.

Reflexión

Me agradó la reflexión de Erika Ender sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Aunque algunos consideren que sus palabras no van a solucionar el problema, creo que siempre es bueno recordar el alcance de este tipo de situaciones. Han sido palabras atinadas que nos llevan a hacer un alto y analizar lo que vive el mundo. La artista atinó en cada una de sus palabras.

Vivan su vida

Ya vi la lluvia de críticas contra Alejandro Torres porque se fue con su familia de vacaciones a Aruba. ¡Ay Santo! La gente no vive su vida, por qué se enojan. Sí el “mijito” anda de paseo es su asunto. Él no les pidió ni un dólar a esos criticones. Y si él quiere publicar por donde anda, hay miles de personas que hacen lo mismo, no tiene nada de malo.