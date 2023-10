Muy bien

Es bueno que la modelo Mehr Eliezer haya hablado de su problema de salud mental, aunque contó que por mucho tiempo lo escondió, pues no le creían o minimizaban su ansiedad. ¡Señores, cuidado, esto es real! Y así como ella hay miles de personas pasando por esta situación, hay que prestarles más atención. Mehr, usted no está sola.

Vaya, vaya

Delany Precilla y Paul McDonald están facturando en la plataforma OnlyFans compartiendo contenido como pareja. Yo digo que es asunto de ellos si quieren andar enseñando intimidades, lo único es que no se quejen cuando les tiran "hate", porque si no mostraran nadie supiera lo que pasa entre ellos. Solo ellos saben su cuento.

Santo

¡Dímelo, Dímelo! El productor musical la está pasando de lo más rico en Miami con su amiga colombiana. Sí, "amiga", porque no podemos juzgar a la primera. Él tiene derecho a tener amistades. Además, no sabemos el estado de su relación amorosa con Jacky Guzmán, así que dejen la cizaña. A lo mejor es el papá de su bebé o tal vez no.