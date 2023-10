Vaya, vaya

Me alegra saber que Marelissa Him formará parte de los actores que protagonizarán la cinta de Elmis Castillo titulada “Érase una vez en Panamá”. La “mijita” tiene talento para eso y de seguro lo va a hacer muy bien. A mí me agrada cómo ella se desenvuelve en la pantalla, aunque presentar un programa es distinto a una actuación, sé que le va a ir muy bien. ¡Felicidades!

Bien “mijita”

Qué bueno que Kathy Phillips se tome ciertos comentarios con humor, ese de “Barbiechona” fue muy ingenioso, pero gocé al verla sonreír con esto. Aunque ella lo haya tomado así, hay unos comentarios que son muy despectivos y debemos parar para no afectar a los demás, pues no todos lo toman de la misma manera y pueden llegar a afectar su salud mental.

No le vi nada malo...

No le vi nada malo al video que publicó Bettina donde da a entender que no quiere tener más hijos. Algunos le tiraron “hate”. ¿Qué les pasa? Es asunto de ella si ya no quiere traer más niños al mundo. No veo el por qué de tirarle “hate”. Y aquellos que dicen que es un video tonto, pues sí, sí lo es, pero son sus redes sociales. No agarren rabia de gratis.