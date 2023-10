¡De terror!

Alex Dimension vivió un mal momento en Estados Unidos, un sujeto lo atacó a él y a un amigo presuntamente por la forma en la que estaban vestidos. Afortunadamente, las cosas no pasaron a mayor, el maquillista y su amigo sufrieron lesiones menores y el agresor fue detenido por la policía. ¡Ay mijito! Muy lamentable lo sucedido, cuídese y pa’ adelante.

¿Hasta cuándo?

Jacky Guzmán celebró la revelación de sexo de su bebé, tendrá un niño, quedó muy bonito y se nota lo elaborado que estuvo todo, se tomó en cuenta hasta el último detalle, pero varios notaron la ausencia del progenitor, así que las preguntas mal intencionadas no han cesado y algunos no pueden dormir por la incertidumbre sobre quién es el papá de la criatura.

¡Buen humor!

No hay duda del buen sentido del humor que tiene la “chef” Delyanne Arjona, celebró su cumpleaños número 46 con unas fotos muy creativas, se hizo una sesión como las que le hacen a los recién nacidos, me he reído, aunque a algunos no les gustó, me parece que la “mijita” sabe disfrutar lo que le gusta sin darle explicaciones a terceros. ¡Eso me gusta!