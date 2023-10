No lo sé

Qué bueno que la presentadora Doralis Mela se muestre humilde. Vi su video de que aún le gustan las regaderas que se utilizan en algunas casas del campo. Ella tiene razón, porque esa sensación de recibir más agua es genial. Aunque algunos le tiraron “hate”, porque dice que ella lo hace solo para taquillar, yo creo que no, ella es del campo y se mostró tal cual.

¿Un nuevo estilo?

Oye, la gente sí es mala, porque con el cambió de Vlady Foster le han dicho que parece hasta piedrero. ¡No sean así! El “mijito” quiere lucir su cabellera de esa forma, quiénes somos para andar criticando. Parece un estilo rasta y no tiene nada de malo. Aunque se vea extraño, es su decisión de andar con este estilo. Aunque pueda que esté en el abandono, él sabrá.

No juegue con fuego

Yo no sé, pero considero que Rake Martínez debe tener más cuidado con eso de andar publicando su cuenta de banco y tener ese tipo de interacciones con desconocidos, pues no sabemos cómo van a reaccionar o qué van a querer después de enviarle dinero. “Mijita”, cuidado con algo, le pueden hacer daño, aunque usted lo vea inocente, no juegue con fuego.