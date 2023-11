Se pasan

Oye, esos estafadores no andan con cuento. Ahora quieren lucrar con la imagen de Sandra Sandoval. Más vale que la cantante alertó a sus seguidores para que no caigan en los juegos de esos malhechores. ¡Qué barbaridad! Ya saben no crean en esa publicidad falsa. La artista dice que sí mantiene ese cuerpo es a punta de baile en las tarimas. ¡Está bueno eso!

Fuerte

Bueno, ya ustedes saben que Ingrid de Ycaza se mudó a México. ¿Por qué la atacan luego de verla luciendo el traje típico panameño? Sí, yo sé que acá se han dado días de lucha en las calles, pero no tiene nada de malo que ella salga en su foto con la Pollera. Tal vez si hubiese estado en Panamá, también participa de las manifestaciones, aunque sea para la taquilla.

Mira tú

A otra que no se le volvió a ver en las calles fue a Jacky Guzmán, pues yo comprendo su estado y que es peligroso. Pero, reitero, ella solo fue a taquillar. Nadie me quita eso de la cabeza. ¡Muy feo! Si ella hubiese sido otra va aunque sea 15 minutos a otra manifestación, antes de que los gases lacrimógenos empezarán a protagonizar las marchas.