¡Pasados!

¡Hay personas que se pasan! La tipiquera Kiara dijo que su agrupación regresa a las tarimas tras varios días que no se presentan por la situación del país. De una vez, empezaron algunos a decir que no les gustaba esa música. ¡Nadie los obliga a escucharlos! Pero, lo peor fue cuando alguien escribió que por qué a ella no se le veía con un novio. ¿Qué les pasa? Es su vida privada.

¿Serán o no?

No sé qué tan cierto sean esas fotos íntimas de Yoani Ben. Es verdad, es que ahora con la IA todo puede pasar. No obstante, sí son de ella, “mijita” tenga más cuidado, yo sé que muchas mujeres tienen sus fotitos así, pero hay que cuidarlas o saber con quién se van a compartir. También puede ser que ella misma las esté usando para “hacer ruido” o por más seguidores.

Fuerte

En el Día del Periodista, ayer 13 de noviembre, Jermaine Cumberbatch estuvo entre adeptos y detractores tras hablar de la profesión del periodismo. Algunos consideran que no puede andar tocando ese tema si él no es periodista. ¡Santo! Hasta hubo quienes le dijeron que se veía ridículo. Bien fuerte eso. No obstante, otros sí lo felicitaron por la labor que realiza.