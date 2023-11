No sean malos...

No me parece que le tiren “hate” a Karina Linnette porque se encontró con artistas internacionales durante los Grammy Latinos y compartió las imágenes de este encuentro. No le veo nada de malo. Sí, puede ser para taquillar, pero no afecta a nadie. Además, sé que con esto no se solucionan los problemas del país, pero ella quiso compartir esos momentos.

¡Ay Santo! Se fueron otra vez contra Jhonathan Chávez porque dijo que no le gustaría que suspendieran los bailes, pues él y su equipo necesitan trabajar. No sé cuál es el problema, él no está diciendo que abran las calles, podemos seguir con nuestra lucha. El tipiquero solo quiere seguir trabajando, es asunto de él si no va nadie a sus bailes. El que va a perder es él.

Por estos días se acordaron de Ana Blanco, porque estaba mostrando un traje de novia. ¿Viene la segunda boda? No sabemos. Pero, la imagen dio pie a que decenas de personas le dijeran que su pareja, Luis, está muy mayor para ella, que eso no va a funcionar. ¿En serio? No se metan en ese asunto, es problema de ella. La “mijita” dice que es feliz y es lo importante.