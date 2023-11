Aplausos

Qué feliz me siento al saber que Arianne Benedetti lo hizo nuevamente. Sí, la "mijita" hizo un gran trabajo con su nueva cinta "Despierta mamá". Esta semana fue la premiere. Los buenos comentarios le han llovido a la cineasta y es que no es para menos porque ella hace un buen trabajo en la gran pantalla. ¡Qué bueno que ella no tenga que ver con los auxilios económicos!

Fuerte

¡Ay Kathy Phillips! Así como usted está decepcionada, casi todo Panamá lo está también. Ese tema de los auxilios económicos a algunos "famosos del patio" es fuerte, no sé qué van hacer, pero esto no se puede quedar así. Comprendo lo que usted quiso decir. Yo también creo que Fernando Broce tiene talento, pero no creo que no haya recibido apoyo del tío.

Se pasan

No sé por qué le están tirando "hate" a Anyuri solo porque le agradeció a Dubosky el apoyo que él le ha dado en la música cuando nadie creía en ella. La "mijita" sabrá por qué lo está diciendo y qué bueno que sea agradecida con quien le tendió la mano. Dejen la intriga. Con esto no quiero decir que su música me agrada, porque no me gusta como ya lo he dicho antes.