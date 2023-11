¡Qué fuerte!

Joey Montana fue directo contra el vicepresidente José Gabriel Carrizo. ¡Qué fuerte! Pero, no dijo nada que no fuera cierto y, lo mejor, fue apoyado por muchos. Las personas ya no andan con una venda en los ojos, ya saben quién es el vice y la gente del Gobierno. Así que también apoyo su valentía al responder de esta manera el mensaje al vicepresidente en la red social X.

No me burlo

Muchas personas le tiraron "hate" a Stevens Joseph porque lloró luego de darse a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el tema de la minera y porque el "mijito" se grabó mientras lloraba. Yo sé que muchos consideran que es taquilla, pero también es un ser humano y puede expresar sus emociones. Además, él apoyó las protestas durante todo este tiempo.

Muy bien

Otra que estuvo al pie del cañón durante las manifestaciones contra la minera fue Doralis Mela y hoy se siente feliz porque la lucha valió la pena, dio los resultados que el pueblo quería. "La Tepesita" está bien feliz, que como decimos en buen panameño, "no cabe en el pellejo". Creo que esto sí lo puede taquillar, su lucha fue positiva, obtuvo los resultados que buscaban, reitero.