Cero empatía

No debemos burlarnos de Nikeisha porque estaba triste tras el fallecimiento de su mascota. No todos tratamos a los animales mal, algunos los quieren como un miembro más de la familia. Hay quienes no tienen empatía y este tipo de situaciones no debe ser un espacio para reírse de los demás. Leí comentarios hirientes. ¡Señores, más empatía!

Bien

Creo que Robin Durán ha mejorado bastante cuando está frente a la pantalla chica, antes sentía que el "mijito" le costaba hablar, se quedaba como en el aire. Ahora ya domina más el asunto y eso está bien, ya era hora para que esto ocurriera. Además, tengo que confesar que me agrada cómo lo está haciendo hasta el momento. ¡Felicidades!

Sí y no...

Sigo con la gente de "Jelou!", no sé pero para mí Natalia González a veces no tiene ni qué decir cuando se presentan situaciones complicadas en pleno en vivo del programa matutino. Ellos deberían estar preparados para manejar este tipo de asuntos. Entonces, si saben que ella no tiene conocimiento de qué hacer, los compañeros deben ayudarla más.