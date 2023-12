Buena esa...

¡Mentira no es! ¡Bueno, bien hecho! Ubaldo Davis tiene toda la razón, la Panamericana está en pésimas condiciones. Es cierto que están arreglando unos cuantos tramos, pero la mayoría del recorrido está horrible. Solo arreglan por partes, los carros y el bolsillo de los panameños son los que sufren. ¡Qué barbaridad! Deben hacer un arreglo general antes de mayo de 2024.

Muy bien

No sé por qué algunos están criticando a Rosa Iveth Montezuma, solo porque la "mijita" dio unos consejos para este mes de diciembre, no le veo nada de malo. Es muy cierto que este último mes del año es complicado y hay que tomárselo con calma. El estrés aumenta. La "exmiss" solo dio unos "tips" para sobrellevar la situación. A mí me parecieron geniales esos consejos.

¿Será?

El tema de que sí despidieron o no a Doralis Mela está fuerte. Ella no ha dicho nada que dé esos indicios solo mensajes que llevan a que decenas piensen que eso es lo que está pasando. ¿Será? Muchos especulan que es cierto y que eso se debe a que la presentadora participó en las pasadas protestas. Bueno, yo no puedo asegurar nada, amanecerá y veremos. ¡Ojalá no sea así!