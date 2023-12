¡Santo!

Otra vez voy hablar de Doralis Mela, pues la "mijita" no sale de una para meterse en otra. Ahora está en medio de la polémica de que ella solo ha dicho que hay que pensar bien, por quién se va a votar en las elecciones 2024. La gente dice que el auto de la presentadora se lo regaló un político. ¡Santo! Ella no ha dicho que le den el voto a alguien en específico, solo que hay que ver bien a quién elegimos. Se pasan esos "hate".

¡Fuerte!

¡Ay Japanese! Ya usted debe concentrarse en su recuperación, no en andar en las redes echándole más leña al fuego. Quédese tranquilo y siga su batalla, creo que ya está cansando a la gente. Aunque suene feo, pues cada vez que sale quejándose en las redes porque necesita ayuda, le llueven las críticas y le recuerdan que por qué no ahorró cuando estaba en la cima, que si lo hubiese hecho, no andaría así. ¡Fuerte! Pronta recuperación.

Felicidades

La verdad a mí también me agrada el trabajo que ha venido realizando Diego de Obaldía en el cine y el teatro. Tienen un gran talento este muchacho, ojalá siga por este camino que de seguro lo llevará más lejos aún. Estoy de acuerdo con "Marko", pues es dijo que Obaldía es un "gran maestro", "palabras mayores", pero es cierto el "mijito" tiene un gran talento y se ha dado a conocer con buenos trabajos.