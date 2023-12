¡Ay padre!

El tema del apoyo económico que recibió el esposo de la periodista Susan Elizabeth Castillo es fuerte. Jamás me había pasado por la mente semejante cosa. ¡Dios Santo! Tanta gente que realmente necesita dinero para asuntos de su salud. Ellos hubiesen pedido un préstamo o algo así. No sé, esa noticia me dejó fría. Y, lo peor, ella sale a decir que no tiene conexión con ningún político. ¡Mijita, nadie le va a creer!



No sé

Jacky Guzmán se ha propuesto pasar nuevamente por el cirujano el próximo 2024. ¿Hasta cuándo? Yo sé que es su dinero, pero ella debe bajarle dos rayitas a su obsesión por el bisturí. En algún momento de la vida esas operaciones le van a pasar factura y la situación va a hacer triste. “Mijita”, quiérase al natural, claro, todos sabemos que tiene el dinero o sabe hacer el canje para pagar la cirugía, pero dele con calma.



Muy bien

Yael Danon de seguro va a triunfar en Harvard. Ella tiene mucho talento. Hasta que se me introdujo una brusca en el ojo cuando vi que Yael fue aceptada en esa reconocida universidad. Se lo merece. Espero, como muchos, que más adelante no salga que fue un “auxilio económico” el que le dio el empujón para llegar a esta casa de estudios. Repito, ella tiene un gran talento así que dudo que haya sido de esta forma.