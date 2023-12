Felicidades

¡Oye, más bien! Jhonathan Chávez representará a Panamá en la Quinta Vergara. "El Canoso" se presentará en el Festival Internacional de Viña del Mar. ¡Eso está bien! A mí me alegra, porque es un muchacho que tiene mucho talento y le ha costado bastante llegar a donde está, aunque yo sé que muchas personas le tiran "hate", pero él merece todo lo que está viviendo.

Ahora es algo gracioso

Me gusta que Marelissa Him sea bien humilde y me encantó que ella recordara lo que le ocurrió en su primer en vivo. Sí, pues justo cuando le daban el pase hubo un ruido y eso la llevó a decir una palabra sucia, se asustó. Ahora ella lo recuerda con humor, pero fue algo fuerte en ese momento. En las redes no dejaban de hablar del tema. Bueno, son cosas que pasan.

Me gusta

A Robinho no se le va una. ¿Ya escucharon su nuevo tema? Una canción que nació de las recientes protestas que se dieron en Panamá. De verdad que el cantante ha sido muy ingenioso para sacar este tema, una letra que es bien “pegajosa”. De seguro va a pegar bastante, ya vi todos los comentarios positivos que le han dejado. Es una muy buena señal.