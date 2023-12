¡Santo!

Son relaciones. El señor Vélez la pasó muy bien con su nueva pareja. Sí, la “pollita”. Dios mío, ojalá le dure por un buen tiempo este amor. Yo soy de las personas que piensa que la diferencia de edad sí importa, en algún momento de la relación este aspecto va a afectar ese romanticismo. Pero, él se cree un chiquillón. Amanecerá y veremos en qué queda esta relación.

No paran

Oye, los “haters” no sueltan a la periodista Susan Castillo por el apoyo económico que recibió su esposo para la cirugía de parte del Gobierno. Ella ha tenido que quitar los comentarios, porque le han dicho de todo. ¡Qué fuerte! Bueno, ojalá ella sepa manejar esta situación, porque no es algo fácil. Además, la excusa que ella dio no convence a nadie. ¡Ay padre!

Más bien

La hermana de Sheldry Sáez, Dayana Sáez y su novio de hace más de nueve años, el cantante Gio Scollo están a un paso de llegar al altar. ¡Más bien! Ellos se ven muy felices, ojalá el matrimonio no arruine esa paz y felicidad. Sí, porque a veces pasa que son felices de novios, pero cuando se casan se empieza a dañar el asunto. Ojalá este no sea el caso.