Dejen la envidia

Oye, la gente es bien envidiosa. Le han dicho de todo a Joseline Pinto, luego de que la "mijita" publicara que ya recibió el auto que se ganó en "La Máscara". Hay quienes dicen que ella no tiene necesidad, que debierom dárselo a alquien humilde. ¡No sean así! Ese era el premio y el "reality" era con gente famosa del patio e incluso de afuera. Dejen a Joseline disfrutar de su auto, pues fue la ganadora.



Fuerte

¡Ay madre! Demphra la sacó del estadio. La artista ha dado mucho de qué hablar, luego de su receta con los huevos de toro. En realidad el platillo se veía bien, pero yo no me arriesgo a comer eso. Muchos dijeron que la artista estaba rara, porque mencionó que ese bocado funcionaba para subir el líbido y se preguntan si es que ella necesita un novio. ¡Qué fuerte! Yo no sé, pero a mí no me gustó esa receta.

¡Ay no!

Ya me aburren las publicaciones de que si Jacky Guzmán dio o no a luz a su bebé. Creo que la gente a hecho mucho ruido con este embarazo, por eso es que las caras del patio se suben. Se creen la última soda del desierto. Ella es una mujer más embarazada, no sé por qué tanto escándalo. Bueno, sí, es medio famosa, pero tampoco es de las Kardashian-Jenner. Espero que todo le salga bien a la "mijita".