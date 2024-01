Muy bien

Me alegra mucho saber que Nicolle Ferguson está a punto de tener un nuevo libro, se ve que la “mijita” le gusta y se esfuerza para escribir cada una de sus obras. Vi por ahí algunos “haters” que le dicen que no sabe escribir, pero quisiera ver a esos aunque sea redactando un párrafo. Dejen el odio, por favor, eso no lleva a nada bueno. A mí sí me alegra.

Tontería

¡Ay no! Qué tontería la de Liz Baila que se mostró en redes sociales planchando la ropa de su pareja. O sea, no es la primera mujer que lo hace. No es algo novedoso, ella solo quiere taquillar. A veces me aburre con tanta pendejada. Creo que ya no sabe cómo llamar la atención. Ojalá sea verdad que hace los quehaceres del hogar. Le deseo lo mejor como ama de casa.

Felicidades

El cantante y compositor Omar Alfanno es uno de los mejores en su rama, me alegra saber que ya tiene su placa de plata en YouTube por tener más de 100 mil suscriptores. Bueno, yo sé que algunos dirán que es una tontería, pero a mí me parece un logro. El panameño ha dejado el nombre de su país en alto en varias ocasiones, no es ningún “Juan de los palotes”.