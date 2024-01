¡Que sacrilegio!

La "plena" del Carnaval de Anyuri y el "Canoso" no me gustó, sé que es una canción específicamente para esa fiesta, pero siento que esa colaboración no la da y solo se hizo como para generar. ¡La vil taquilla! No soy la única que no le agrado la dichosa canción y mucho menos la remeneadera del tipiquero con la "Cuchita". Veremos cómo les va en los carnavales.

Es lo mejor...

Ni Rosa Iveth Montezuma ni el "chef" Juan Neblett han confirmado que estén en una relación, aunque los rumores afirman que tiene ya un rato en un noviazgo serio, estable y alejada del escrutinio público, de ser así me parece que los "mijitos" han tomado una decisión sabía, ya que hemos visto lo que ha sucedido con aquellas parejas que se la pasaban publicando todo.

¡Venenosa!

Cuando se trata de farándula local nadie le gana a la Sra. Dezdy, ese personaje se muerde la lengua y se envenena, por eso me gusta. Vi su resumen de los "bochinches" de lo que va del año y me agradó mucho cómo los narró, le metió intriga y picante al asunto. Otra cosa que quiero destacar es que el “set” es bien básico, sin tanta parafernalia, pero el contenido es bueno.