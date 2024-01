¡Me agrada!

Me encanta la actitud de Lucho Pérez, toma los toros por los cuernos y no permite que las polémicas alcancen niveles mayores. Debido a las críticas de que se le subieron los humos el “mijito” salió a aclarar que no tuvo nada que ver con la cancelación de la presentación de su conjunto en la Feria de la Naranja. Las caras del patio deberían aprender de él.

Comparaciones…

Tanto Alejandro Torres como “El Canoso” tienen su público y le dan a sus piezas su toque característico, pero la última semana cada uno sacó música nueva y empezaron las comparaciones, son odiosas y eso no se puede evitar. Sé que cada canción tiene una temática diferente, aunque si me piden elegir, me parece que la de Torres es mejor.

Pereza…

Hay a quienes les encanta ser el centro de atención e incluso siento que se ganan ser el objeto de las críticas, me parece que es el caso de Gracie Bon. Bien que la “mijita” podía quejarse sobre el tema del tamaño de los asientos de los aviones y mantenerlo en privado, pero la cosa es andar publicando todo, que pereza, la verdad. No aprenden...