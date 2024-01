Exageró…

No estoy en contra de los retoques estéticos o el uso de los filtros, de vez en cuando uso estos últimos, porque es para lo que me alcanza, para mis historias y publicaciones en Instagram, pero Kathy Sandoval abusó, no tengo idea de qué se hizo, sea lo que sea se cambió hasta la nacionalidad. Todo en exceso es malo, ojo con eso “mijita”.

‘Ni fu ni fa’

¡Oye! No entiendo a la gente, los mismos que critican a Gracie Bon ahora le aplauden que haya sido noticia en TMZ por el tema de que su “maletero” no cabe en los asientos de los aviones, eso le beneficia a ella, le da un mayor alcance para sus negocios, sin embargo, eso en qué les beneficia a los que están celebrando como cuando Panamá pasó a su primer mundial.

¿Quién miente?

El tira y hala entre BK e Italian Somalí dejó a varios confundidos, el primero explicó que no hubo robo e hizo un poco de docencia, no obstante, el intérprete de “La Chumerri” insiste en que nunca lo contactó para las negociaciones sobre “Kiwi Fresa”. En este caso creo que lo más prudente es abordar el tema con prueba en mano, queremos ver las pruebas.