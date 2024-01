¡Desafortunado!

Eso no me lo esperaba... Cuando vi el “hate” que estaba recibiendo Olga Sinclair en X no entendía nada, pero inmediatamente me puse al día y la verdad fue muy desatinado su comentario, si hay algo que nos caracteriza como panameños es nuestra multiculturalidad y no veo por qué deberíamos sentirnos avergonzados de ser pioneros del reggae en español.

Son metas…

No existen metas inalcanzables y no “hay peor intento que el que no se hace”. Yoani Ben no le tiene miedo al éxito y para ella no hay sueño imposible, desea representar a Panamá en el Miss Universo. Como sabrán las reglas del certamen han cambiado y todas tienen oportunidad, lo cual me parece excelente, la belleza viene diferentes formas. Éxitos “mijita”.

¡Y la queso!

Todos los que insisten en que Delany Precilla no influye positivamente con su contenido en redes sociales tendrán que “soportar” porque no está dispuesta a dejar de hacer lo que le gusta. La “mijita” tiene conocimiento de los ataques en su contra y eso le resbala como mantequilla, así que dejen de coger lucha y busquen algo que sí los beneficie. ¡Tomen consejo!