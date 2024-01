¡Otro problema!

¡Ay padre! Últimamente en la industria musical local solo se escucha sobre supuestos robos, estafas e hierros de Carnaval. La más reciente polémica la protagonizan Mario Spinali y Carlienis, un problema de vieja data, por presunta estafa y temas relacionados con derecho de autor. Traen un tira y hala en redes sociales que ya da es pereza, arreglen eso en los tribunales.

Apoyo la idea...

“Matador” le dio muchas glorias al deporte local y merece que se le rindan todos los honores en su despedida como lo pidió Blas Pérez en una publicación a Nito Cortizo. Yo insto a todos aquellos que manifestaron su apoyo y condolencias a que asistan al último recorrido terrenal de Luis Tejada, salgan de las redes y celebremos su memoria y legado.

De mal gusto...

La verdad me pareció de mal gusto el hecho de que el DJ Tom Sawyer se riera de la exhibida que le dio “Wisxopro” a su expareja, “La Confucia”, en el segmento “Delirios de influencer”. Me dio la impresión de que estaba haciendo leña del árbol caído, pero lo más lamentable es que no es cualquier árbol, es la madre de sus hijos y no hay justificación que valga.