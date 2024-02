¡Bien fuerte!

Tania Hyman habló alto, porque tan “clara” no fue, ya que no dijo el nombre de la “mijita” que “no tiene humildad”. No obstante, creo que tiene toda la razón, no se puede andar con el ego por las nubes, hay que ser humilde para lograr muchas cosas en la vida. Ojalá el mensaje de Hyman no caiga en saco roto y la “aspirante a “miss” analice la situación. ¡Suerte para ella!

Bárbaros...

No sé por qué hay personas que viven atacando a otros, sin que estos les hayan hecho algo. ¡Barbaridad! En estos días dando un vistazo a las redes sociales de la vocalista de Jhonathan Chávez, Madeline Pineda, me di cuenta que la critican hasta por la ropa que usa. ¿En serio? Para mí, ella tiene tremenda voz y no veo que use ropa vulgar. Se pasan, de verdad que se pasan.

Bella

Oye, les voy a confesar que me uno al grupo de personas que resalta lo bella que se ve la presentadora de “Tu Mañana”, Natalie Harris. Veo que en las redes sociales le tiran “flores” por sus atuendos, cabello y maquillaje atinado. Fui y eché un ojo, y de verdad que es una mujer muy guapa que sabe qué le queda bien. Luce divina. Siga así “mijita”. La felicito.