¿No hay más nadie?

La presentadora Karina Linnett me cae muy bien, pero eso de andar de “reality” en “reality” ya me aburre. En el país, ¿no hay más nadie que vaya a estos programas? Siempre los mismos. Igual pasa con Miguel Melfi. Sí, yo sé que ellos generan, pero hay más talentos u otras caras del patio que pueden participar. En fin, no puedo hacer nada, solo darle mis buenos deseos.

Bien

Me dio mucha satisfacción ver que el “influencer” Kevin Fashioned ganara en los “TikTok Awards”, el “mijito” me cae bien. Además, considero que su contenido no es vulgar. Digo, tampoco es que su contenido cambie el mundo, pero es mejor a un par que he visto en esa red social. Al menos Kevin da regalos al público y eso les da felicidad. ¡Continúe así!

Perversos

Hay personas que se pasan, porque venir a tirarle “hate” a Jacky Guzmán por sus fotos con sus hijos, no está bien, son solo niños. No es necesario atacar, si el contenido de la “mijita” no les gusta, entonces no lo vean. Si Jacky quiere compartir lo mínimo y a ustedes no les gusta, pasen de largo, pero dejen el odio, recuerden que hay menores en esas imágenes.