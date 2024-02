No sean así

Mejor que Karina Castro salió a desmentir el rumor de que ya no está en la agrupación de Alejandro Torres. ¡Ay mi Panamá! Como nos gusta el bochinche. La vocalista solo estaba tomándose unas vacaciones disfrutando junto a su familia, pero ya la gente estaba especulando. Mucha suerte en este regreso y ojalá haya descansado bastante, su trabajo es arduo. ¡Bárbaros!

Se pasan

No puedo creer que le hayan tirado “hate” a Blas Pérez luego de haberse hecho un tatuaje del fallecido Luis “Matador” Tejada. Ellos eran compañeros y amigos, pero para criticar y en un momento tan sensible como el adiós del futbolista, están al día. No sean así, más empatía. Hubo un comentario donde decían que no era la gran cosa, para “El Ratón” sí lo es.

Fuerte

Le han dado palo a Zuany Tatiana porque se dio a conocer que la “mijita” tiene un emprendimiento. Todos tenemos derecho. Además, los “haters” fueron más allá y dicen que ella no se debe hacer llamar sierva, pues no es que haya cambiado mucho. ¡Santo! Bueno, espero que le vaya bien en su negocio y que la gente deje su envidia. Por lo otro, ella sabrá si lo es o no.