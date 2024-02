¡No sen así!

¡La gente se pasa! La “mijita” Mónica Nieto hizo una broma de que estaba vendiendo a su novio y de una vez empezaron a tirarle “hate” confundiéndola con otra artista que recibió un “auxilio económico” (beca). Oye, tienen que informarse bien, no andan hablando sin bases. ¡Ay no! Muy feo emitir comentarios sin saber, coordinen el cerebro con la lengua. ¡Por favor!

Muy recuperada

¡Qué envidia, pero de la buena! Jacky Guzmán ha quedado muy hermosa después de dar a luz a su segundo hijo. Aunque algunos dicen que esto es gracias a sus retoques estéticos, pero si ella tiene la plata que lo haga. ¡No sufran! No obstante, me parece que debe tomarse las cosas con calma, más adelante le puede pasar factura, dar a luz no es relajo.

Cero empatía

El mundo da muchas vueltas y el tema de salud mental no debería ser motivo de burla. ¡Cuidado! Vi los comentarios que le dejaron a Estefi Varela tras compartir que sus últimos tratamientos la habían ayudado. No sean así, tal vez mañana pueden ser ustedes o un familiar el que pase por esta situación y lo que hay que hacer es brindar el apoyo. Más empatía.