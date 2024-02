Bien hecho

Estoy de acuerdo con Doralis Mela, porque hay gente bien fresca que deben dinero y se hacen los locos, como si a la persona que les prestó les sobrara el dinero. Deben ser agradecidos que en algún momento de necesidad le tendieron la mano. Doralis, yo siendo usted voy publicando los nombres y hasta la cantidad de dinero que le deben.

El dinero

Qué bueno que Diego De Obaldía puede tener uno de los últimos “set” de gafas y auriculares de realidad mixta en sus manos. ¡Toda una experiencia de realidad virtual y realidad aumentada! Lo que hace la plata, los demás miramos. Lo bueno es que él compartió su experiencia con esta tecnología. Los seguidores quedaron activados, pues es muy interesante.

Bien

Aunque a algunos no les caiga muy bien la presentadora Karen Chalmers -porque tampoco es que me agrade mucho- sí considero que su acción por los animales desamparados hay que resaltarla, porque no cualquiera trabaja de esa forma por estos seres que no tienen voz. Ella siempre ha dado su granito de arena en este tema. Usted siga así “mijita”.