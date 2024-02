Se pasan...

Hay personas que se pasan. Ya andan criticando a la esposa del fallecido Rolo De León, porque salió a hablar en un en vivo y aseguran que no se le veía triste por la muerte del locutor. ¡Oye, no sean así! Cada persona vive su luto de manera diferente. No anden hablando cosas que no saben. Cómo van a pensar que a ella no le dolió la muerte de su esposo. ¡Santo!

Fuerte

Vi el programa “Tu Mañana” donde los compañeros de Rolo De León recordaron todas las vivencias que disfrutaron con el fallecido locutor. Pero, me da mucha tristeza con Karen Chalmers, se veía muy afectada. Tal vez eran amigos muy cercanos. Hasta a mí me dio ganas de llorar. Me gustó que sus compañeros lo recordaran en el programa televisivo.

Cansa

En la edición de “Jelou!” de este jueves sentí que Cholly Kid me aburrió detrás del Miguel Melfi. Ya se veía como forzado. Sí, ya sé que Melfi se va para el “reality”, pero exageran, poco le faltó meterse en la maleta y viajar con el cantante. No sea tan intenso “mijito”. Digo, yo sé que esas cosas son para ganar “rating”, pero no abusen. Me dio “pena ajena”.