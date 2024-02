Pereza

Muy bonito que Sheldry Sáez y su hermana Dayana estén compartiendo detalles de este gran momento: la boda de Dayana. Sin embargo, creo que no deben andar ventilando tantas cosas privadas. Hay gente que no es muy buena y dar muchos detalles no es lo mejor. Hay cosas que es mejor vivirlas en privado.

No sean así

¡La gente todo lo critica! Yo también considero que “La Cuchita” no canta muy bien que digamos, pero si ella se sintió mal y no pudo asistir a una presentación, tiene derecho a enfermarse, es un ser humano. No sé por qué le tiran tanto “hate”. No creo que haya mentido con su salud.

¡Santo!

Bueno, yo no veo tan mal que Neka Prila se haya comprado un departamento si ya tiene el que comparte con su esposo. Creo que sí pueden tener propiedades separadas, tal vez más adelante lo alquilen. No sé, hay que pensar en el futuro. Pero, ya están los “haters” con su veneno. La pareja sabrá su cuento.