Andaba de parranda...

Oye, apareció "Sech" tenía rato de que no lo escuchaba. Ahora anuncia que estará otra vez en México en el Baja Beach Fest. Bueno, espero que le vaya bien y ojalá no se desaparezca tanto. Él es un gran artista, no debe "apagarse". Siga "mijito" no se deje. ¡Buena suerte!

Muy guapa

En estos días vi a la tipiquera Kiara, la "mijita" está muy guapa y es bien carismática, al menos me dio esa impresión. No sé porque algunos dicen que es bien ridícula, no me pareció que fuese así. Bueno, en fin lo que quiero resaltar es que todo le queda bien. ¡Un aplauso!

Bien

Creo que la trovadora y presentadora Hilda Guevara no lo hace nada mal. La pusieron a prueba durante la licencia de maternidad de "La Chichi de Papa" y lo hizo muy bien. Me agrada verla en el programa sabatino. Se ve bien humilde y ojalá continúe así. La felicito, es una gran cantante y profesional