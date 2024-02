Suerte

Buenas vibras para Jhonathan Chávez y Los Triunfadores que este lunes se enfrentan al Monstruo de la Quinta Vergara. Ellos han compartido que se prepararon muy bien para este reto. La canción me gusta, lo que no me agrada mucho es la coreografía. ¡No va! Pero, bueno, yo no soy parte del jurado.

Se pasan

Ya deben dejar a Ainara Sanz tranquila, recuerden que ella está embarazada y eso le puede afectar a su bebé. Sí, yo sé que la polémica con su esposo K4G es tremenda, pero no es justo que la ataquen en su estado. Lo bueno es que ella trata de mantener la calma. Es lo mejor “mijita”. Buena suerte.

No sean así

La gente todo lo critica, Brithany Ryce compró su primer carro y dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y hubo quienes la criticaron y dijeron que era una tontería. ¡Ay Santo, no sufran calentura ajena! Si ella es feliz con este logro, porque tienen que molestarla. La felicito por este paso.