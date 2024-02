Felicidades

Me agrada el trabajo que ha venido realizando Elmis Castillo en el plano del cine local. Él ha dicho muchas veces que no cuenta con un gran presupuesto y que hace todo lo que está en sus manos para que sus proyectos resalten. ¡Así se hace “mijito”! No hay que esperar que todo se lo den. ¡Bien!

Muy bien

Un aplauso de pie por el homenaje a Dagoberto “Yin” Carrizo, pues es muy merecido. ¡Qué bueno que le hicieron esta distinción en vida! El artista pudo disfrutar de su momento y se le veía muy feliz. Además, me parece muy bien que hayan hecho estas presentaciones para resaltar la labor del músico.

Enredo

Hace poco hicieron un escándalo en las redes sociales por la “influencer” Follie Dollie, ya que publicó que está embarazada y su panza se ve avanzada, qué bien por ella. Pero, hubo quienes empezaron a preguntar quién era ella. ¡Señores, la pregunta es válida, no todos andan pendiente del “skin care”.