No es relajo

No creo que deban burlarse de Milka Rodríguez cuando habla del estrés posparto, este es un tema delicado que puede afectar a cualquier mujer. Señores, no sean así, mañana puede ser un familiar de ustedes. No creo que la “mijita” solo taquille con este tema, al contrario, está contando su experiencia y, de seguro, muchas se sentirán identificadas. No lo veo mal.



Malos

Oye, le han tirado “hate” a Dímelo Flow porque publicó un TikTok preparando unos “wrap”. ¿Por qué son así? Hasta le dijeron que habla como busero de la ruta de Pedregal. ¡Santo! Bueno, por otro lado, tengo que aceptar que me gustó su receta aunque me parece que puede ser más ordenado, no andar tirando todos los ingredientes, recuerde que es comida, por lo demás bien.



Guapa

La pollera congo que lució hace unos días Taysha Nurse le quedaba muy bonita. Es un traje hermoso. Además, vi que recibió decenas de elogios, muy merecidos. ¡Más bien! Ella quería celebrar los 172 años de aniversario de Colón y lo hizo con el vestuario típico de esta provincia. Buena idea. Me encantó el tocado, muy bien asesorada la “mijita”. Es que así debe ser, pues es un tema delicado.