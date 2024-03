Autoestima

Brithany Rice se ha tenido que enfrentar a duras críticas por su peso, no obstante, ella no se ha dejado intimidad y goza su vida. La “mijita” bailó en el tercer partido entre Coclé y Panamá Metro, en el estadio Rod Carew, y así como recibió “hate” también la halagaron y una seguidora expresó que ella era un ejemplo para su hija, quien era víctima del “bullying”.

¿Pagó?

Esa novela entre Polo Polo y Ashlany continúa. ¿Será verdad que no paga la pensión? Bueno, no voy a defender a ninguno de los dos, pero deben mostrar pruebas de lo que cada uno está asegurando. No se puede andar por la vida hablando de estos temas si no tiene cómo sustentar lo que dicen. ¡Tienen un enredo! Por favor, traten de dialogar como seres civilizados.

Sí, pero no

Yo acepto que fue un momento emotivo aquel encuentro de Sandra Sandoval con algunas niñas previo al inicio del año escolar 2024. No obstante, tampoco es que sea la gran cosa. Digo, fue un buen gesto el de “La Gallina Fina", pero hubiese sido mejor si las ayuda con algunos útiles escolares. Pero, al menos las pequeñas pasaron un buen rato.